Черкаси: пацієнти вкрали апарати для лікування хворих на COVID-19

Глава першої Черкаської міської лікарні Тимофій Тронц повідомив, що пацієнти, яких виписали, прихопили з собою зволожувачі кисню, які використовуються під час лікування інфікованих.
За його словами, пацієнти лежали в лікарні з COVID-19. Але після своєї виписки забрали з собою не тільки власні речі, а й захопили пристрої для зволоження кисню.
Медик також зазначив, що ситуація з коронавірусом в місті поки не поліпшується і закликав берегти себе і рідних.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі