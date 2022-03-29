Черкаси: пацієнти вкрали апарати для лікування хворих на COVID-19

07:41 06 листопада Київ, Україна

Глава першої Черкаської міської лікарні Тимофій Тронц повідомив, що пацієнти, яких виписали, прихопили з собою зволожувачі кисню, які використовуються під час лікування інфікованих.

За його словами, пацієнти лежали в лікарні з COVID-19. Але після своєї виписки забрали з собою не тільки власні речі, а й захопили пристрої для зволоження кисню.

"Перший день на роботі після лікарняного. Госпіталь для лікування коронавірусної інфекції 1-ї лікарні розширено до 30 ліжок, знаходиться 31 пацієнт. А тепер окреме звернення! Засранці, які виписалися з госпіталю і вкрали пристрої для зволоження кисню! У них кисню немає! Кисень через них проходить і зволожується для кисневої терапії!", - обурився головлікар.

Медик також зазначив, що ситуація з коронавірусом в місті поки не поліпшується і закликав берегти себе і рідних.