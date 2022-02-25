Черкаси: офіцер Нацгвардії затриманий за торгівлю зброєю

10:49 27 травень Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України затримали військовослужбовця Нацгвардії при спробі незаконного збуту зброї.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"За попередньою версією слідства, перероблення в бойовий стан стартових пістолетів організував начальник озброєння однієї з частин. "Майстерню" він влаштував в підсобному приміщенні за місцем проживання. Клієнтів зловмисник підшукував через особисті зв'язки, зокрема, в кримінальних колах", - йдеться в повідомленні.
Офіцер був затриманий під час продажу трьох пістолетів і патронів до них.

У нього вдома, в авто і майстерні пройшли обшуки, в ході яких було вилучено чотири перероблених пістолети і комплектувальні частини до них; майже 200 бойових патронів різного калібру; спеціальне обладнання для перероблення пістолетів на вогнепальні.

Фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.