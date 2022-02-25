Черкаси: офіцер Нацгвардії затриманий за торгівлю зброєю

Співробітники Служби безпеки України затримали військовослужбовця Нацгвардії при спробі незаконного збуту зброї.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Офіцер був затриманий під час продажу трьох пістолетів і патронів до них.
У нього вдома, в авто і майстерні пройшли обшуки, в ході яких було вилучено чотири перероблених пістолети і комплектувальні частини до них; майже 200 бойових патронів різного калібру; спеціальне обладнання для перероблення пістолетів на вогнепальні.
Фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.
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