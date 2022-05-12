Черкаси: на хабарі в 40 тис доларів затримано чиновника

22:15 09 серпня Київ, Україна

У Черкасах правоохоронці затримали одного з керівників держпідприємства під час отримання неправомірної вигоди.



Про це повідомляє Офіс Генпрокурора у понеділок, 9 серпня.





За даними слідства, службовець за 40 тисяч доларів пообіцяв керівнику приватного товариства вирішити питання з незаконною передачею в постійне користування цьому товариству майнового комплексу та земельної ділянки під ним, які знаходяться у власності державного підприємства, гарантуючи реалізацію державного майна з порушенням встановленої процедури торгів, - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали під час отримання частини хабаря в розмірі 10 тисяч доларів в громадському місці харчування в Черкасах.