Черкащина: двоє чоловіків загинули в каналізаційному колодязі

17:14 15 липня Київ, Україна

У місті Монастирище на Черкащині двоє робітників загинули під час проведення ремонтних робіт в каналізаційному колодязі.

Про це повідомляє ДСНС у четвер, 15 липня.

"На вулиці Соборній під час проведення ремонтних робіт в каналізаційному колодязі, знепритомніли двоє чоловіків. На місце події прибули рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини, спустившись на глибину близько 4 метрів, підняли на поверхню чоловіків", - сказано в повідомленні.

Працівники швидкої медичної допомоги проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіків не вдалося.