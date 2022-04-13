Черкащина: двоє чоловіків загинули в каналізаційному колодязі
17:14 15 липня Київ, Україна
У місті Монастирище на Черкащині двоє робітників загинули під час проведення ремонтних робіт в каналізаційному колодязі.
Про це повідомляє ДСНС у четвер, 15 липня.
"На вулиці Соборній під час проведення ремонтних робіт в каналізаційному колодязі, знепритомніли двоє чоловіків. На місце події прибули рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини, спустившись на глибину близько 4 метрів, підняли на поверхню чоловіків", - сказано в повідомленні.
Працівники швидкої медичної допомоги проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіків не вдалося.
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