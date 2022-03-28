Черкащина: батько намагався вбити сина, після чого сам застрелився

10:45 30 червня Київ, Україна

На Черкащині чоловік пенсійного віку намагався позбавити життя 34-річного сина, після чого звів рахунки з власним життям.

Про це повідомляє пресцентр Нацполіції Черкаської області.



Медики швидкої допомоги госпіталізували пораненого до Золотоніської районної лікарні. Батько від отриманих травм помер.



Правоохоронці вилучили рушницю та інші речові докази.



Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Ведеться слідство.



Як повідомлялося раніше, в Тернопільській області чоловік вбив свою молоду дружину, а потім наклав на себе руки.