Черкащина: авто влетіло в стаціонарний пост поліції

Недалеко від міста Золотоноша Черкаської області сталася ДТП, водій легковика, не впоравшись з керуванням, влетів в стаціонарний пост поліції.
Про це в понеділок, 24 травня, повідомляє пресслужба поліції області.
В авто на момент ДТП перебувала п'ятирічна дитина, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Щодо водія складено протокол за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124) Адміністративного кодексу України.
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