Черкащина: авто влетіло в стаціонарний пост поліції

16:59 24 травень Київ, Україна

Недалеко від міста Золотоноша Черкаської області сталася ДТП, водій легковика, не впоравшись з керуванням, влетів в стаціонарний пост поліції.
 
Про це в понеділок, 24 травня, повідомляє пресслужба поліції області.

В авто на момент ДТП перебувала п'ятирічна дитина, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
"ДТП трапилася 23 травня близько 23:00 на 121 кілометрі автодороги Н-08. За попередніми даними, водій автомобіля Opel Meriva не вибрав безпечну швидкість руху і в результаті цього не впорався з керуванням, скоївши наїзд на стаціонарний пост поліції. Чоловік, який перебував за кермом, був тверезий", - йдеться в повідомленні.
Щодо водія складено протокол за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124) Адміністративного кодексу України.
 