Черкащина: авто влетіло в стаціонарний пост поліції

Про це в понеділок, 24 травня, повідомляє пресслужба поліції області.

"ДТП трапилася 23 травня близько 23:00 на 121 кілометрі автодороги Н-08. За попередніми даними, водій автомобіля Opel Meriva не вибрав безпечну швидкість руху і в результаті цього не впорався з керуванням, скоївши наїзд на стаціонарний пост поліції. Чоловік, який перебував за кермом, був тверезий", - йдеться в повідомленні.