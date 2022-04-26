Через Україну в Німеччину. У Чорноморському порту затримано 13 нелегалів

05:33 27 листопада Київ, Україна

13 іноземних громадян виявила українська прикордонна служба в фурі, яка прибула на територію України поромом Карасу, який їхав з Турецького порту.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.



В ході перевірки серед вантажу правоохоронці виявили 13 нелегальних мігрантів. Іноземці не мали при собі жодних документів, що підтверджують їхню особу. За словами затриманих, семеро з них виявилися громадянами Іраку, п'ятеро - громадянами Сирії і один - громадянином Туреччини. Нелегальні мігранти намагалися таким чином потрапити на територію ЄС, а саме, в Германію. За таку екстремальну подорож чоловіки заплатили грошову винагороду.



Зараз водіям вантажівки, двом громадянам Туреччини, які переправляли 13 іноземців, оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину за ст. 332 КК України, а самі мігранти понесуть відповідальність за ст. 204-1 КУпАП.