Чим обернулося життя напоказ для бразильського криптовалютника

18:50 11 серпня Київ, Україна

Коли ти живеш в небагатій країні, виставляти напоказ свій достаток принаймні нерозумно. У Бразилії, наприклад, такі хвастощі можуть дуже дорого коштувати. Як стало відомо з повідомлення New York Post, 19-річного хлопця на ім'я Уеслі Пессано застрелили за те, що він регулярно хвалився розкішним життям в Мережі.

Хлопець помер в місті Сан-Педро-да-Алдейя. Його вбили за кермом власного автомобіля Porsche Boxster. У Мережі з'явилися кадри, як він сидить на водійському сидінні в крові з кульовим пораненням на шиї.

За інформацією ЗМІ, злочин скоїло угруповання Insta-bragging, яке розправляється з біткоїн-трейдерами і блогерами, які хваляться своїм багатством. Однак особи нападників поки не встановлені.

Відомо, що Пессано став багатим протягом останніх трьох років завдяки торгівлі криптовалютою. Він також набрав 133 тисячі підписників в Instagram і 15,6 тисячі - на каналі в YouTube.