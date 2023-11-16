Частковий блекаут на ЗАЕС: некомпетентність росіян призвела до проблем з безпекою

"Відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, внаслідок чого запустилися дизель-генератори та системи безпеки, що працювали 90 хвилин. Наразі окупаційне керівництво станції з'ясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких привели своїми некомпетентними діями", — йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом".