Частковий блекаут на ЗАЕС: некомпетентність росіян призвела до проблем з безпекою

Некомпетентні дії російських окупантів спричинили частковий блекаут на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).
Про це сьогодні, 16 листопада, повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
За повідомленням пресслужби, 14 листопада 2023 року через некомпетентність росіян і працівників Росатому стався частковий блекаут.
Ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, що знаходяться на майданчику тимчасово окупованої атомної станції, зазначили в пресслужбі.
У НАЕК "Енергоатом" зазначають, що з початку окупації Запорізької АЕС зафіксовано сім повних блекаутів.
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