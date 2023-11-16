Частковий блекаут на ЗАЕС: некомпетентність росіян призвела до проблем з безпекою

11:40 16 листопада Київ, Україна

Некомпетентні дії російських окупантів спричинили частковий блекаут на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Про це сьогодні, 16 листопада, повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

За повідомленням пресслужби, 14 листопада 2023 року через некомпетентність росіян і працівників Росатому стався частковий блекаут.
"Відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, внаслідок чого запустилися дизель-генератори та системи безпеки, що працювали 90 хвилин. Наразі окупаційне керівництво станції з'ясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких привели своїми некомпетентними діями", — йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом".
Ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, що знаходяться на майданчику тимчасово окупованої атомної станції, зазначили в пресслужбі.

У НАЕК "Енергоатом" зазначають, що з початку окупації Запорізької АЕС зафіксовано сім повних блекаутів.