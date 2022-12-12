Частина правого берега Запоріжжя знеструмлена через негоду

12:49 12 грудня Київ, Україна

Внаслідок негоди у Запоріжжі виникли проблеми з енергопостачанням. Про це повідомляє Запоріжжяобленерго у понеділок, 12 грудня.
 
"Внаслідок пошкодження електрообладнання через складні погодні умови вчора, о 22:09, було знеструмлено частину споживачів правобережної ділянки Дніпровського району Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.
 
Енергетики додали, що станом на 9:00 понеділка аварійно-відновлювальні роботи продовжуються.

Також повідомляється, що станом на 09.00 у Запорізькій області фіксується суттєве перевищення ліміту енергоспоживання, доведеного на 12 грудня НЕК Укренерго.
 
"Якщо рівень енергоспоживання не знизиться, буде введено екстрені відключення електроенергії. Просимо всіх споживачів, які зараз мають світло, терміново вимкнути всі не критично важливі енергоємні електроприлади», – зазначили у Запоріжжі.