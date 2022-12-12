Частина правого берега Запоріжжя знеструмлена через негоду

12:49 12 грудня Київ, Україна

Внаслідок негоди у Запоріжжі виникли проблеми з енергопостачанням. Про це повідомляє Запоріжжяобленерго у понеділок, 12 грудня.

"Внаслідок пошкодження електрообладнання через складні погодні умови вчора, о 22:09, було знеструмлено частину споживачів правобережної ділянки Дніпровського району Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.

Енергетики додали, що станом на 9:00 понеділка аварійно-відновлювальні роботи продовжуються.



Також повідомляється, що станом на 09.00 у Запорізькій області фіксується суттєве перевищення ліміту енергоспоживання, доведеного на 12 грудня НЕК Укренерго.