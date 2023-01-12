Частина білгорода знеструмлена через падіння БПЛА - соцмережі

Деяка частина білгородської області росії знеструмлена після пошкодження ЛЕП нібито через падіння безпілотника.
Про це увечері у середу, 11 січня, повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що інцидент стався у середу, 11 січня, пізно ввечері, у селищі Північний.
Про це увечері у середу, 11 січня, повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що інцидент стався у середу, 11 січня, пізно ввечері, у селищі Північний.
За даними місцевого Telegram-каналу, спалах та часткове відключення світла сталося через безпілотник, який зачепив дроти ЛЕП.
За попередніми даними, постраждалих внаслідок пригоди немає.
Згодом жителі Північного розповіли, що електропостачання вже відновлено.
Також у мережі опублікували відео та фото з місця пожежі та ймовірного пошкодження ЛЕП дроном.
Згодом жителі Північного розповіли, що електропостачання вже відновлено.
Також у мережі опублікували відео та фото з місця пожежі та ймовірного пошкодження ЛЕП дроном.
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