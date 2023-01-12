Частина білгорода знеструмлена через падіння БПЛА - соцмережі

07:49 12 січня Київ, Україна

Деяка частина білгородської області росії знеструмлена після пошкодження ЛЕП нібито через падіння безпілотника.



Про це увечері у середу, 11 січня, повідомили місцеві Telegram-канали.



Зазначається, що інцидент стався у середу, 11 січня, пізно ввечері, у селищі Північний.

"Щось зачепило високовольтні дроти у Північному. Передають, що літальний апарат впав на дроти", - пишуть ЗМІ.

За даними місцевого Telegram-каналу, спалах та часткове відключення світла сталося через безпілотник, який зачепив дроти ЛЕП.

"Читачі з селища Північне повідомляють про те, що приблизно о 23:15 стався яскравий спалах у небі, після чого відключилося світло. До цього було чутно тривалий гул", - йдеться в публікації.