Центробанк росії відкрився на окупованих територіях України

15:38 09 грудня Київ, Україна

Центральний банк росії заявив про "відкриття" "установ" у так званих "ЛНР"/"ДНР" та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.



Про це пишуть ЗМІ із посиланням на дані на сайті регулятора.



Так, до Південного головного управління (Краснодар) "віднесли" "відділення" "по "ДНР"/"ЛНР" та Херсонській та Запорізькій області" - сюди ж раніше було "віднесено" й "відділення" по окупованому Криму.



Наприкінці листопада президент росії путін "доручив забезпечити створення" в "ЛНР" і "ДНР" територіальних установ центробанку рф.