Центр Гуляйполя потрапив під ворожий обстріл

12:21 28 вересня Київ, Україна

Вранці рашисти вдарили трьома ракетами С-300 по центру міста Гуляйполе Запорізької області. Зруйновано історичну будівлю та пошкоджено дорожнє полотно.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

"Ворог влучив трьома ракетами С-300 по центру міста. Зруйновано будівлю, що мала статус історичної пам'ятки. Пошкоджено дорогу. Інформація про постраждалих уточнюється", - наголосив він.

Старух також додав, що російські окупанти обстрілюють Гуляйполе вже кілька місяців, "щоб залякати людей та змусити здатися".