Центр Гуляйполя потрапив під ворожий обстріл
12:21 28 вересня Київ, Україна
Вранці рашисти вдарили трьома ракетами С-300 по центру міста Гуляйполе Запорізької області. Зруйновано історичну будівлю та пошкоджено дорожнє полотно.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
"Ворог влучив трьома ракетами С-300 по центру міста. Зруйновано будівлю, що мала статус історичної пам'ятки. Пошкоджено дорогу. Інформація про постраждалих уточнюється", - наголосив він.
Старух також додав, що російські окупанти обстрілюють Гуляйполе вже кілька місяців, "щоб залякати людей та змусити здатися".
"Але у них нічого не вийшло і не вийде. Прагнення до свободи в крові у нащадків Батьки Махна. Тримаємося", – повідомив голова області.
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