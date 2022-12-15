Центр Донецька під обстрілом із реактивних установок залпового вогню

11:10 15 грудня Київ, Україна

В окупованому Донецьку вранці 15 грудня пролунали вибухи внаслідок обстрілу з реактивних установок залпового вогню. Роспропаганда звинувачує в атаці ЗСУ. Про це повідомляють місцеві ТГ-канали.

Так, зафіксовано руйнування у центральному районі Донецька.

Зазначається, що "прильоти" були на бульварі Шкільному, проспекті Театральному та на вулицях Набережній та Артема. Потім на місці обстрілу спалахнули пожежі.

За словами російського пропагандиста Андрія Руденка, було випущено 40 снарядів "по житловому району".

Як повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ, це чергова провокація окупантів та їхня практика обстрілів підконтрольних їм населених пунктів, щоб потім брехливо звинуватити українських військових.
 
"Русня вкотре підступно обстріляла т.о. Донецьк із реактивних установок залпового вогню. Місцеві жителі повідомляють, що звук був таким, як стріляють із передмістя", - сказано у повідомленні.