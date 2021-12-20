Цілився в собаку, а влучив у людину: в Одеській області чоловік важко поранив перехожого

У Болграді Одеської області 62-річний місцевий житель поранив перехожого з пневматичної гвинтівки, потерпілий перебуває у важкому стані.
Про це в понеділок, 5 квітня, повідомляє пресслужба Нацполіції.
Той, хто стріляв, стверджує, що влучив у людину з необережності.
За словами місцевого жителя Сергія Мединського, потерпілий - викладач іноземних мов. Відзначається, що стан його важкий. Чоловікові шукають донорів для переливання крові.
32-річний чоловік доставлений в лікарню з пораненням черевної порожнини, пошкодженням жовчного міхура і печінки.
За скоєне стрілку може загрожувати покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або виправних робіт на строк до 2-х років, або обмеження волі на строк до 2-х років.
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