Колишнього заступника голови банку "Фінанси та Кредит" підозрюють у розкраданні понад 560 млн гривень

Колишній заступник голови правління банку "Фінанси та Кредит" отримав підозру у зв'язку з участю у злочинній організації, сформованій усередині банку ще у 2010 році, та розкрадання понад пів мільярда гривень.
Інформація щодо цього надійшла від Офісу Генерального прокурора та Державного бюро розслідувань.
За даними, представленими ДБР, згаданий топменеджер банку активно сприяв розтраті майже 560,5 мільйона гривень у рамках злочинного угруповання, створеного у 2010 році колишнім власником банку.
Підставні особи, яких контролює ексвласник, отримали управління приватним товариством, яке фіктивно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення, пов'язані з фінансовими операціями, приймалися членами кредитного комітету, включно із заступником голови правління.
Суми, перераховані на комерційну структуру, направлялися до компаній-нерезидентів, контрольованих олігархом, для подальшої легалізації. На цей момент підозрюваного затримано, і розглядається питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Інформація щодо цього надійшла від Офісу Генерального прокурора та Державного бюро розслідувань.
За даними, представленими ДБР, згаданий топменеджер банку активно сприяв розтраті майже 560,5 мільйона гривень у рамках злочинного угруповання, створеного у 2010 році колишнім власником банку.
Підставні особи, яких контролює ексвласник, отримали управління приватним товариством, яке фіктивно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення, пов'язані з фінансовими операціями, приймалися членами кредитного комітету, включно із заступником голови правління.
Суми, перераховані на комерційну структуру, направлялися до компаній-нерезидентів, контрольованих олігархом, для подальшої легалізації. На цей момент підозрюваного затримано, і розглядається питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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