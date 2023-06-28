Колишнього "регіонала" затримано за наведення російських "Градів" на Сумщину

Внаслідок контрдиверсійної спецоперації, проведеної Службою безпеки (СБУ) у Сумській області, було затримано колишнього члена "Партії регіонів" та агента ФСБ, який брав участь у наведенні російських систем залпового вогню "Град" на прикордонні райони Сумщини.
Цей "розконсервований" агент збирав розвіддані про північно-східні рубежі України та передавав інформацію агресору для коригування обстрілів українських збройних сил.
За даними слідства, фігурантом виявився колишній місцевий "функціонер" забороненої Партії регіонів, залучений кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він привертав увагу російської спецслужби своїми поїздками до росії та зустрічами із родичами.
Після отримання завдання від ФСБ на розвідувально-підривну діяльність проти України, агента було переведено в "режим очікування". Слідчі СБУ з'ясували, що з 24 лютого 2022 року його "куратор" із ФСБ дистанційно зв'язувався з ним та запитував інформацію про дислокацію українських збройних сил у прикордонних районах області.
Затриманий зрадник збирав розвіддані, подорожуючи місцевістю на своєму автомобілі та потай фіксуючи місце розташування українських захисників. Для передачі інформації агресору, він використав кілька месенджерів, у яких повідомлення видалялися після "сеансу зв'язку" з окупантами.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого було виявлено його російський паспорт та трудову книжку, партійний квиток забороненої в Україні "Партії регіонів", прокремлівську символіку, а також мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які використовувалися для зв'язку з російською спецслужбою.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ висунули фігуранту звинувачення за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, яка кваліфікує його діяння як державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі затриманий перебуває під вартою, а йому загрожує довічне ув'язнення.
Цей "розконсервований" агент збирав розвіддані про північно-східні рубежі України та передавав інформацію агресору для коригування обстрілів українських збройних сил.
За даними слідства, фігурантом виявився колишній місцевий "функціонер" забороненої Партії регіонів, залучений кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він привертав увагу російської спецслужби своїми поїздками до росії та зустрічами із родичами.
Після отримання завдання від ФСБ на розвідувально-підривну діяльність проти України, агента було переведено в "режим очікування". Слідчі СБУ з'ясували, що з 24 лютого 2022 року його "куратор" із ФСБ дистанційно зв'язувався з ним та запитував інформацію про дислокацію українських збройних сил у прикордонних районах області.
Затриманий зрадник збирав розвіддані, подорожуючи місцевістю на своєму автомобілі та потай фіксуючи місце розташування українських захисників. Для передачі інформації агресору, він використав кілька месенджерів, у яких повідомлення видалялися після "сеансу зв'язку" з окупантами.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого було виявлено його російський паспорт та трудову книжку, партійний квиток забороненої в Україні "Партії регіонів", прокремлівську символіку, а також мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які використовувалися для зв'язку з російською спецслужбою.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ висунули фігуранту звинувачення за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, яка кваліфікує його діяння як державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі затриманий перебуває під вартою, а йому загрожує довічне ув'язнення.
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