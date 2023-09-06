Колишнього офіцера "А" Центру спеціальних операцій засуджено на 12 років позбавлення волі

left;">Суд засудив колишнього першого заступника керівника "А" Центру спеціальних операцій при Службі безпеки України до 12 років позбавлення волі та конфіскації майна.
Інформація про це надійшла від Офісу Генерального прокурора.
Згідно з ухвалою суду, колишнього генерал-майора СБУ визнано винним у державній зраді, замаху на терористичний акт та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами згідно зі статтями 111, 15, 27 та 258 Кримінального кодексу України.
Під час судового засідання прокурори надали докази того, що засуджений збирав конфіденційну інформацію та передавав її представникам російської федерації.
Також зазначено, що за вказівкою російських спецслужб він активно шукав колишніх співробітників СБУ для планування терористичних актів, включаючи замах на майора Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія. Співпраця з правоохоронними органами завадила вчиненню цього злочину.
Згідно з інформацією, отриманою із джерел ЗМІ, засудженим є Валерій Шайтанов, колишній генерал-майор Служби безпеки України.
Інформація про це надійшла від Офісу Генерального прокурора.
Згідно з ухвалою суду, колишнього генерал-майора СБУ визнано винним у державній зраді, замаху на терористичний акт та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами згідно зі статтями 111, 15, 27 та 258 Кримінального кодексу України.
Під час судового засідання прокурори надали докази того, що засуджений збирав конфіденційну інформацію та передавав її представникам російської федерації.
Також зазначено, що за вказівкою російських спецслужб він активно шукав колишніх співробітників СБУ для планування терористичних актів, включаючи замах на майора Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія. Співпраця з правоохоронними органами завадила вчиненню цього злочину.
Згідно з інформацією, отриманою із джерел ЗМІ, засудженим є Валерій Шайтанов, колишній генерал-майор Служби безпеки України.
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