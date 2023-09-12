Колишній диякон допомагав призовникам: СБУ викрила схему ухилення

12:49 12 вересня Київ, Україна

Служба безпеки України викрила ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку на Одещині.

Під час операції було затримано колишнього диякона Одеської єпархії УПЦ (Московського патріархату), який надавав послуги "допомоги" потенційним призовникам, дозволяючи їм виїжджати за кордон, представляючись церковними кліриками.



Для здійснення цієї схеми зловмисник фальсифікував "списки місіонерів", які нібито були призначені для виїзду за кордон у рамках релігійної місії. Фальшиві документи потім подавалися до Держслужби з етнополітики та свободи слова з надуманими аргументами щодо необхідності виїзду псевдокліриків за межі України.



Кожне "місце у списку" кліриків коштувало близько 4,5 тисячі доларів США, сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів. Таким чином, організатор схеми спробував незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів.



Проте служба безпеки своєчасно виявила та викрила цю схему, затримавши організатора "на гарячому". Під час обшуку його місця проживання було виявлено комп'ютери, мобільні телефони та сім-картки з доказами угоди, а також готівку, отриману незаконним шляхом.



Затриманому було повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу України щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон. Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування продовжується для з'ясування всіх обставин правопорушення.