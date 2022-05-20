Колишній депутат і лідер партії "5.10" Балашов був затриманий за бійку з поліцією

08:05 17 серпня Київ, Україна

Під час нападу на слідчого правоохоронці змушені були затримати і доставити у відділення поліції підозрюваного в декількох правопорушення екснардепа України, лідера партії "5.10", бізнесмена Геннадія Балашова. Про це повідомив в Facebook адвокат Балашова Ігор Черезов, опублікувавши фото з ним з поліційного управління.

Балашова затримали співробітники Печерського управління поліції після зіткнення зі слідчим. Адвокат бізнесмена Ігор Черезов повідомив, що ніч Балашов проведе в ізоляторі тимчасового утримання.

"Сьогодні при незрозумілих слідчих діях був затриманий в Печерському РВВС Геннадій Балашов. Це порушене ще одне, нове кримінальне провадження, в успішному завершенні якого, для клієнта, ми впевнені. Як, втім, і інших, фейкових кримінальних справ. Після сьогоднішнього "відвідування" РВВС у Балашова Г. В. будуть явні проблеми зі здоров'ям. Ніч він проведе в слідчому ізоляторі", - заявив Черезов.

Нагадаємо, Балашову інкримінують умисне руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Йдеться про будівництво багатоповерхівки в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври, що охороняється ЮНЕСКО.

Балашову 60 років. У 1998-2002 роках був народним депутатом України. У 2019 балотувався в президенти України і набрав в першому турі 0,17% голосів.

Нагадаємо, колишньому народному депутату повідомили про підозру в невиконанні судового рішення, яке зобов'язує його фірму перерахувати гроші в рахунок погашення боргу іншого підприємства.