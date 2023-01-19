Колишньому голові "Нафтогазу" Коболєву оголосили підозру

12:31 19 січня Київ, Україна

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву через розкрадання понад 229 мільйонів гривень.



Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Коболєв, який очолював компанію у 2014-2021 роках, у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії. На підставі наказу йому виплатили майже 261 мільйон гривень (еквівалент 10 мільйонів доларів США) за "екстраординарні досягнення" - позитивне рішення у справі про контракт купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках.

"Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті ж досягнення екскерівнику компанії виплатили премію і в 2017 році в 12,49 млн грн", - наголосили в Бюро.

Як вважає слідство, протягом 2018 року Коболєву незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 мільйона гривень (різниця між фактично виплаченою премією та максимально допустимим її розміром).



Коболєв відмовився прокоментувати ситуацію, зазначивши, що зараз перебуває з адвокатом.