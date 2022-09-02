Колишнього заступника голови ГУР Міноборони підозрюють у держзраді

19:14 05 серпня Київ, Україна

Колишнього заступника керівника ГУР Міноборони України повідомлено про підозру у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконне зберігання зброї.



Про це повідомили Офіс Генерального прокурора та речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

"Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення росії. Під час обшуків за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи СБУ. Колишній високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова”, – розповів Дехтяренко.

Дехтяренко зазначив, що затриманий був заступником голови ГУР Міноборони у 2008-2010 роках, потім працював на різних посадах у цьому відомстві та у керівному складі Державного космічного агентства України. Ймовірно, йдеться про В'ячеслава Ониска.



За даними слідства, чоловік передавав російським спецслужбам секретну та абсолютно секретну інформацію про актуальну військово-політичну ситуацію в нашій державі.



Крім того, переправляв окупантам інформацію із органів Міністерства оборони, Головного управління розвідки, Національної академії Сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, авіаційних та військово-промислових державних підприємств щодо діяльності останніх, а також агентурних зв'язків спецслужб України на тимчасово окупованій території.



Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин викритих правопорушень.