Колишнього українського ведучого, який переїхав до Росії, судитимуть за держзраду

19:02 02 грудня Київ, Україна

Київська міська прокуратура передала до суду справу стосовно колишнього українського телеведучого, який після революції гідності переїхав до Росії і зараз працює там. Його звинувачують у державній зраді та виправданні агресії Росії.

Про це УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.

За повідомленням, обвинувачений має українське громадянство і до 2014 року він працював ведучим на українських телерадіоканалах. Під час Революції гідності висвітлював Антимайдан у Києві, а потім переїхав до Москви, де працює на російському державному телебаченні.

Відомо, що у своїх виступах у ЗМІ та публікаціях у месенджерах чоловік підтримує керівництво Росії та початок військових дій в Україні.. В основному вони підготовлені на замовлення посадових осіб держорганів та установ Росії та російських медійних центрів.
“На своїх сторінках у соціальних мережах він дискредитує чинну владу України, її представників та рішення, формує негативний імідж нашої держави на міжнародній арені. Його посади містять заклики до захоплення окупантами всієї території України", – зазначає прокуратура.
Йому інкриміновано державну зраду, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України та виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників (ч. 2 ст.. 111 ч.2 ст.110 ч.ч. 2 ст. 43). 2 КК України).

Як пишуть ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про колишнього українського телеведучого Юрія Кота.. Йому повідомили про підозру ще 2 серпня 2022 року.