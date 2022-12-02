Колишнього українського ведучого, який переїхав до Росії, судитимуть за держзраду

19:02 02 грудня Київ, Україна





Про це УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.



За повідомленням, обвинувачений має українське громадянство і до 2014 року він працював ведучим на українських телерадіоканалах. Під час Революції гідності висвітлював



Відомо, що у своїх виступах у ЗМІ та публікаціях у месенджерах чоловік підтримує керівництво Росії та початок військових дій в Україні.. В основному вони підготовлені на замовлення посадових осіб держорганів та установ Росії та російських медійних центрів. Київська міська прокуратура передала до суду справу стосовно колишнього українського телеведучого, який після революції гідності переїхав до Росії і зараз працює там. Його звинувачують у державній зраді та виправданні агресії Росії.Про це УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.За повідомленням, обвинувачений має українське громадянство і до 2014 року він працював ведучим на українських телерадіоканалах. Під час Революції гідності висвітлював Антимайдан у Києві, а потім переїхав до Москви, де працює на російському державному телебаченні.Відомо, що у своїх виступах у ЗМІ та публікаціях у месенджерах чоловік підтримує керівництво Росії та початок військових дій в Україні.. В основному вони підготовлені на замовлення посадових осіб держорганів та установ Росії та російських медійних центрів.

“На своїх сторінках у соціальних мережах він дискредитує чинну владу України, її представників та рішення, формує негативний імідж нашої держави на міжнародній арені. Його посади містять заклики до захоплення окупантами всієї території України", – зазначає прокуратура.

Йому інкриміновано державну зраду, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України та виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників (ч. 2 ст.. 111 ч.2 ст.110 ч.ч. 2 ст. 43). 2 КК України).



Як пишуть ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про колишнього українського телеведучого Юрія Кота.. Йому повідомили про підозру ще 2 серпня 2022 року.