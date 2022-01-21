Колишнього футболіста "Реала" та "Мілана" засудили за групове зґвалтування

В Італії колишнього бразильського футболіста Робіньо визнали винним у груповому зґвалтуванні та засудили до 9 років в'язниці.
Про це повідомляє ВВС.
37-річний Робсон де Соуза раніше грав як нападник у футбольних клубах "Реал" та "Мілан". Випадок, через який отримав тюремний термін футболіст, стався у Мілані у 2013 році.
За версією слідства, у січні того року він та ще п'ятеро чоловіків напоїли та зґвалтували 22-річну дівчину з Албанії. Робіньо свою провину не визнав, а під час першого судового засідання у 2017-му опублікував в Інстаграмі повідомлення, в якому переконував, що "ніколи не брав участі у подібних речах".
Попри це Верховний Суд Італії відхилив останню апеляцію Робіньо та визнав його винним. Наразі футболіст перебуває у Бразилії, а тому, ймовірно, уникне покарання, адже закони країни забороняють екстрадицію власних громадян. Італія може просити, щоб засудженого ув'язнили на батьківщині.
Звинувачення Робіньо у груповому зґвалтуванні стало не першим у його житті. У 2009 році чоловіка підозрювали у цьому, але у Великій Британії. Спочатку його відпустили під заставу, а звинувачення зняли лише коли стали відомі результати тесту ДНК.
Про це повідомляє ВВС.
37-річний Робсон де Соуза раніше грав як нападник у футбольних клубах "Реал" та "Мілан". Випадок, через який отримав тюремний термін футболіст, стався у Мілані у 2013 році.
За версією слідства, у січні того року він та ще п'ятеро чоловіків напоїли та зґвалтували 22-річну дівчину з Албанії. Робіньо свою провину не визнав, а під час першого судового засідання у 2017-му опублікував в Інстаграмі повідомлення, в якому переконував, що "ніколи не брав участі у подібних речах".
Попри це Верховний Суд Італії відхилив останню апеляцію Робіньо та визнав його винним. Наразі футболіст перебуває у Бразилії, а тому, ймовірно, уникне покарання, адже закони країни забороняють екстрадицію власних громадян. Італія може просити, щоб засудженого ув'язнили на батьківщині.
Звинувачення Робіньо у груповому зґвалтуванні стало не першим у його житті. У 2009 році чоловіка підозрювали у цьому, але у Великій Британії. Спочатку його відпустили під заставу, а звинувачення зняли лише коли стали відомі результати тесту ДНК.
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