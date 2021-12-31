Бюджетні кошти розкрадалися на будівництві стадіону

В процесі проведення оперативних заходів виявлено факт розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво шкільного стадіону,

Співробітники правоохоронних органів в Сумській області викрили розкрадання майже мільйона бюджетних коштів, виділених на модернізацію спортивної бази навчально-виховного комплексу Краснопільського селищної ради. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Повідомляється, що місцевий відділ освіти уклав договір з керівником комерційної структури на будівництво шкільного стадіону, на рахунок якої перерахували понад 950 тис. грн.

За висновком експертів, роботи, передбачені договором, підрядник не проводив, а виділені кошти були виведені фігурантом в тінь за рахунок використання рахунків афілійованих фірм і внесення недостовірних відомостей в звітну документацію.

Керівнику підрядної структури вже повідомили про підозру.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.