Булінг в Торецькому: підлітки знущалися з однокласниці

11:40 08 квітень Київ, Україна

На Донеччині дівчатка-підлітки побили і змусили купатися голяка свою однокласницю. Школяркам загрожує до 5 років позбавлення волі.



Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

"4 квітня 2021 року 14-річна школярка разом з подругами запросила до водойми свою однокласницю, на яку тримала особисту образу. Спочатку дівчата ображали потерпілу, а після - завдали їй тілесних ушкоджень і змусили купатися оголеною у водоймі. В результаті зазначених дій дівчина отримала забої обличчя і голови", - сказано в повідомленні прокуратури.

Підлітки знімали знущання з ровесниці на мобільні телефони і викладали в соцмережі, але потім видалили відео.



Справу розслідують за ч. 2 ст. 162 (побої і мордування). Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на такий же термін.