Булінг в Торецькому: підлітки знущалися з однокласниці

На Донеччині дівчатка-підлітки побили і змусили купатися голяка свою однокласницю. Школяркам загрожує до 5 років позбавлення волі.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
Підлітки знімали знущання з ровесниці на мобільні телефони і викладали в соцмережі, але потім видалили відео.
Справу розслідують за ч. 2 ст. 162 (побої і мордування). Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на такий же термін.
Справу розслідують за ч. 2 ст. 162 (побої і мордування). Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на такий же термін.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі