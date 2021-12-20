Булінг з боку директора школи: педагог піде під суд

09:51 07 квітень Київ, Україна

Школярі одного з навчальних закладів в Червоноградському районі Львівщини зняли на відео моменти булінгу з боку директорки школи, яка неодноразово в усній формі дозволяла собі некоректні висловлювання щодо зовнішнього вигляду учнів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.



За даним фактом ювенальні поліціянти Червоноградського районного відділу поліції провели перевірку. Зокрема, опитали дітей (жертв булінгу і очевидців), батьків учнів, а також вивчили аудіозаписи, зроблені під час занять.



6 квітня на керівника навчального закладу правоохоронці склали протокол за ст.173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання - штраф від 850 до 1700 гривень мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.



Матеріали направлені на розгляд суду.



За даними місцевого видання ZAXID.net мова йде про директорку ліцею №2 в Соснівці, 67-річну Наталію Щербань.



Відомо, що під час розмови з 10-класниками вона дозволяла собі некоректні висловлювання на адресу учнів за їхній зовнішній вигляд. Зокрема, Щербань дорікнула підліткам, які носять спортивні та діряві штани, і дівчатам, які надягають хустки. Також директорка звернула увагу однієї зі школярок на целюліт. Школярі записали аудіо однієї з розмов Щербань з учнями і анонімно оприлюднили в Facebook.