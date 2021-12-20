Буковина: правоохоронці вилучили у браконьєрів улов червонокнижної риби

18:47 06 квітень Київ, Україна

Співробітники поліції спільно з патрулем рибоохорони вилучили у браконьєрів 166 особин зникаючого виду риби «Вирезуб».

Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Поліціянти разом з рибоохоронним патрулем під час проведення превентивних рейдів в межах села Непоротове Дністровського району виявили та вилучили 166 особин риби вирезуб. Цей вид вважається рідкісним і зникаючим, тому занесений до Червоної книги України", - йдеться в повідомленні.

Браконьєрів виявили в ході патрулювання Дністровського водосховища. Два місцевих жителі в період нересту незаконно ловили рибу, використовуючи заборонені снасті.

Повідомляється, що загальна сума завданих збитків державі становить майже один мільйон сімсот тисяч гривень.

Поліціянти продовжують протидіяти порушенню нерестових заборон на водоймах Буковини. Правоохоронці закликають громадян бути відповідальними і дотримуватися природоохоронного законодавства України. У разі виявлення порушення - дзвонити по спецлінії «102».