Буковина: правоохоронці вилучили у браконьєрів улов червонокнижної риби

Співробітники поліції спільно з патрулем рибоохорони вилучили у браконьєрів 166 особин зникаючого виду риби «Вирезуб».
Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Браконьєрів виявили в ході патрулювання Дністровського водосховища. Два місцевих жителі в період нересту незаконно ловили рибу, використовуючи заборонені снасті.
Повідомляється, що загальна сума завданих збитків державі становить майже один мільйон сімсот тисяч гривень.
Поліціянти продовжують протидіяти порушенню нерестових заборон на водоймах Буковини. Правоохоронці закликають громадян бути відповідальними і дотримуватися природоохоронного законодавства України. У разі виявлення порушення - дзвонити по спецлінії «102».
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