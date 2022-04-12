Буковина: прикордонна служба запобігла провезенню контрабанди сигарет

09:46 16 листопада Київ, Україна

На кордоні з Румунією і Молдовою співробітники Державної прикордонної служби України припинили незаконне перевезення понад 15 тисяч пачок сигарет.

"Щоб зупинити порушників, прикордонники здійснили попереджувальні постріли, після яких невідомі, покидавши пакети, бігли. За 400 метрів від кордону правоохоронці виявили 22 ящики з сигаретами, в яких знаходилося майже 11 тис. пачок сигарет без акцизних марок", - йдеться в повідомленні.

Ще одну спробу контрабанди попередили 14 листопада на ділянці відділу "Сокиряни".

"Військовослужбовці Чернівецького загону теж помітили групу осіб, з пакетами, які незаконно перетнули кордон з Молдови в Україну. Порушники, помітивши охоронців кордону, бігли і, почувши попереджувальні постріли, покидали пакети, в яких було майже 5 тис. пачок сигарет", - повідомили в ДПСУ.

Відзначається, що заходи з встановлення осіб, причетних до обох випадків контрабанди, тривають. Сигарети будуть передані співробітникам ДФСУ.