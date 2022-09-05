Буча: правоохоронці виявили останки ще двох людей, закатованих рашистами

14:15 05 вересня Київ, Україна

У місті Буча на Київщині правоохоронці виявили останки ще двох людей, убитих російськими військовими під час окупації регіону.



Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.

“Стратили і спалили. Останки щонайменше двох убитих окупантами громадян виявили в одному з гаражів Бучі”, – розповів Небітов.

За словами начальника поліції Київської області, під час відпрацювання у гаражному боксі виявили останки спалених людей. Приміщення гаража також повністю вигоріло. За свідченням місцевих жителів, російські військові вбили кількох мирних осіб.



На місці злочину правоохоронці виявили два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, шпильку та три ключі на металевому тримачі.