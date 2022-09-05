Буча: правоохоронці виявили останки ще двох людей, закатованих рашистами

У місті Буча на Київщині правоохоронці виявили останки ще двох людей, убитих російськими військовими під час окупації регіону.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.
За словами начальника поліції Київської області, під час відпрацювання у гаражному боксі виявили останки спалених людей. Приміщення гаража також повністю вигоріло. За свідченням місцевих жителів, російські військові вбили кількох мирних осіб.
На місці злочину правоохоронці виявили два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, шпильку та три ключі на металевому тримачі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі