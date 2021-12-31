Британські та українські спецслужби викрили групу хакерів

Викрито міжнародна хакерська угруповання, яке займалося викраденням персональних платежів з метою їх подальшого продажу.
Одному фігуранту повідомлено про підозру. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.
Одному фігуранту повідомлено про підозру. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.
Встановлено, що учасники хакерського угруповання отримували несанкціонований доступ до інтернет-сайтам, електронних гаманців і банківських систем шляхом отримання логінів і паролів з електронних поштових скриньок, даних кредитних карток, електронних гаманців.
Також наголошується, що один з учасників угруповання, який є громадянином України, розробляв і поширював в мережі Інтернет вірусне програмне забезпечення, яке використовувалося при здійсненні протиправної діяльності. Зараз йому повідомлено про підозру.
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