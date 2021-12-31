Британські та українські спецслужби викрили групу хакерів

18:15 19 серпень Київ, Україна

Викрито міжнародна хакерська угруповання, яке займалося викраденням персональних платежів з метою їх подальшого продажу.



Одному фігуранту повідомлено про підозру. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.

"Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням Національної поліції України та СБУ у взаємодії з Національним агентством по боротьбі зі злочинністю (NCA) Великобританії викрито міжнародна хакерська угруповання", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що учасники хакерського угруповання отримували несанкціонований доступ до інтернет-сайтам, електронних гаманців і банківських систем шляхом отримання логінів і паролів з електронних поштових скриньок, даних кредитних карток, електронних гаманців.

"Це здійснювалося для викрадення платіжних та інших персональних даних громадян Великобританії, США, країн Європи та СНД і реалізації їх на власних інтернет-ресурсах і закритих хакерських форумах", - додали в повідомленні.

Також наголошується, що один з учасників угруповання, який є громадянином України, розробляв і поширював в мережі Інтернет вірусне програмне забезпечення, яке використовувалося при здійсненні протиправної діяльності. Зараз йому повідомлено про підозру.







