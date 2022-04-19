Діаманти в трусах: прикордонна служба затримала контрабандистів

Співробітники прикордонної служби Міжнародного аеропорту "Бориспіль" затримали контрабанду діамантів на 15 мільйонів гривень.
Двоє громадян України - 50-річний чоловік і 43-річна жінка, які прибули в "Бориспіль" авіарейсом зі Стамбула, намагалися пронести діаманти в спідній білизні, повідомляє пресцентр Держприкордонслужби на сторінці в Facebook.
Всього прикордонники разом з митниками знайшли майже 40 грамів діамантів різного ограновування і форми, які були розфасовані в шести пакетиках.
За даними служби, сума контрабанди може досягати 15 мільйонів гривень.
Діаманти вилучили і відправили на експертизу.
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