Бренди під виглядом секонду: митники затримали контрабанду

20:11 10 листопада Київ, Україна

Галицькі митники на пункті пропуску Краковець - Корчова виявили фірмовий новий одяг і взуття в фурі з 12 тоннами секонд-хенду

Судячи з подиву, з яким митники розповідають про це, раніше тут не знали, чому в Україну імпортують секонд-хенд. За їхніми словами, перевірити фуру вирішили після спрацьовування автоматизованої системи управління ризиками. У товаросупровідних документах зазначалося, що водій перевозить тонни вживаного одягу на одне з київських підприємств. Але в мішках з ним митники знайшли незадекларований брендовий одяг і взуття.

Такого роду діяння називаються контрабандою. Проте, митники склали протокол за приховування товарів від митного контролю (ст. 483 Митного кодексу України) - таке правопорушення карається штрафом в повному розмірі вартості незадекларованих товарів з їхньою конфіскацією.