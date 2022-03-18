Ботоферми і фейки. СБУ блокувала роботу трьох ботоферм

13:44 23 жовтня Київ, Україна

У розпал передвиборчої кампанії активізували свою діяльність організації, що займаються поширенням неправдивої деструктивної інформації. Так, співробітниками СБУ була зупинена діяльність трьох таких організацій.



Про це стало відомо з повідомлення пресслужби СБУ.



У Миколаєві оперативники спецслужби встановили, що з початком передвиборчої кампанії зловмисники почали через дві «ботоферми» активно розміщувати матеріали для дискредитації дій державної та обласної влади. Активізувати поширення такого контенту зловмисники планували напередодні і безпосередньо в день проведення місцевих виборів, 25 жовтня.



Відзначається, що для поширення неправдивої інформації вони використовували низку бот-акаунтів. «Ботоферми» забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів в загальнодоступних і соціально-орієнтованих ресурсах через російську вебплатформу.



За версією слідства, один із зловмисників також адміністрував в соцмережах групи із загальною аудиторією більше ніж 300 тис. учасників. Там він розміщував матеріали, які, згідно з висновком лінгвістичної експертизи, містили заклики до зміни меж території або кордонів України.



Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку і символіку країни-агресора як докази протиправної діяльності. Також вилучено обладнання «ботоферм» - 5 сім-банків на 32 порти кожен, майже 4 тис. сім-карт.



Водночас в Івано-Франківську місцевий житель за допомогою «ботоферми» протягом 3 років надавав замовникам послуги зі створення десятків тисяч фейкових профілів в соцмережах і месенджерах.



За оперативними даними СБУ, напередодні місцевих виборів в Україні клієнтами зловмисника стали переважно абоненти з РФ. Вони використовували анонімні профілі для незаконного впливу на громадську думку, поширення неперевіреної і деструктивної інформації.



Під час обшуку за місцем роботи зловмисника вилучено 2 VoIP шлюзи, 7 USB-модемів, більше тисячі сім-карт і комп'ютер, з якого він здійснював керівництво ботофермою.



Фігуранту справи в Миколаєві готують повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. У справі зловмисника в Івано-Франківську розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), і ч. 1 ст. 110 КК.