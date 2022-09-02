Босфор перекритий судном з українським зерном, що сіло на мілину

Судно Lady Zehma з українським зерном, яке прямувало з України, у четвер, 1 вересня, сіло на мілину. Через інцидент рух протокою Босфор було перекрито. Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву канцелярії губернатора Стамбула.
У відомстві зазначають, що судно перевозить близько трьох тисяч тонн української кукурудзи. Зазначається, що це було свідомим рішенням екіпажу, оскільки у судна відмовило кермо.
Як повідомляє головне управління берегової охорони Туреччини, 173-метрове судно кинуло якір у бухті Бебек.
На місце події вирушили рятувальні катери та буксири для вантажних суден. Рух Босфорською протокою припинено.
Варто зауважити, що за кілька днів до цього судно Lady Zehma вийшло з українського морського порту Чорноморськ. Воно прямує до італійського міста Равенна.
Раніше повідомлялося, що другий місяць зернового коридору розпочався виходом п'яти суден.
За даними ООН, за перший місяць зернового коридору було дозволено рух 139 суден: 77 прибувають в українські порти і 63 - виходять з них. Загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, вивезених із трьох українських портів, становить 1 546 516 тонн.
У відомстві зазначають, що судно перевозить близько трьох тисяч тонн української кукурудзи. Зазначається, що це було свідомим рішенням екіпажу, оскільки у судна відмовило кермо.
Як повідомляє головне управління берегової охорони Туреччини, 173-метрове судно кинуло якір у бухті Бебек.
На місце події вирушили рятувальні катери та буксири для вантажних суден. Рух Босфорською протокою припинено.
Варто зауважити, що за кілька днів до цього судно Lady Zehma вийшло з українського морського порту Чорноморськ. Воно прямує до італійського міста Равенна.
Раніше повідомлялося, що другий місяць зернового коридору розпочався виходом п'яти суден.
За даними ООН, за перший місяць зернового коридору було дозволено рух 139 суден: 77 прибувають в українські порти і 63 - виходять з них. Загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, вивезених із трьох українських портів, становить 1 546 516 тонн.
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