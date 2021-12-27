Бориспіль: поліція ліквідувала 36 нелегальних гральних закладів

19:26 19 квітень Київ, Україна

Правоохоронці Київської області викрили злочинну діяльність групи, що створила мережу нелегальних гральних закладів в Борисполі.

Про це повідомляє управління Нацполіції Київської області в понеділок, 19 квітня.

"Діяли заклади в закритому режимі з дотриманням суворої конспірації, доступ до ігор могли отримати тільки перевірені "клієнти" за попередньою домовленістю з адміністратором", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що під час більше ніж 50 обшуків вилучили 458 одиниць грального обладнання, комп'ютерів та готівкові кошти.



Організатором грального бізнесу був 38-річний чоловік, який діяв разом з чотирма іншими особами у віці від 20 до 36 років.



За фактом організації незаконного грального бізнесу відкрито понад 40 кримінальних проваджень за статтею про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, вчинену групою осіб (ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України). Фігурантам вже повідомили про підозру. Їм загрожує штраф від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк на один рік.