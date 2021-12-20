Хворий з коронавірусів двічі втікав з литовської лікарні

Доходить до курйозу випадок стався в одній зі столичних лікарень Литви. У Каунасі хворому короновірусні інфекцією вдалося двічі втекти з міської лікарні. Цю новину опублікувало видання Delfi.

Буквально через дві години після втечі 54-річного пацієнта Домінікаса Армаліс повернули в лікарню. Чи були у чоловіка нові контакти протягом цього періоду, і де він був, в даний час з'ясовують фахівці з лікарні і центру охорони здоров'я, а також співробітники поліції.

Після першої спроби втечі чоловіка тримали в палаті, де були зняті віконні ручки, а двері були замкнені зовні. Однак йому все одно якось вдалося відкрити вікно і втекти вдруге.

Поліція Литви відразу після першого втечі початку досудове розслідування згідно з пунктом 1 статті 277 Кримінального кодексу - порушення правил боротьби з епідеміями або інфекційними захворюваннями. Ця стаття передбачає покарання від штрафу і до тюремного ув'язнення на термін до одного року.

Нагадаємо, що влада Литви скасували обов'язкову двотижневу самоізоляцію для повертаються з України громадян.