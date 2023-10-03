Лікарні на ТОТ не встигають обслуговувати місцеве населення через великі втрати рф

Через значні втрати в особовому складі армії країни-агресора, загарбники в невідкладному порядку перетворюють цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях на військові шпиталі.
Про це повідомляє Центр національного опору.
Згідно з повідомленням, прифронтові цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях практично не обслуговують місцеве населення. У зв'язку з високою кількістю поранених серед російських військових, військові шпиталі не здатні задовольнити потреби загарбників.
Тому окупанти продовжують незаконну практику обмеження доступу місцевих жителів до медичної допомоги та переобладнання цивільних лікарень у військові шпиталі.
Про це повідомляє Центр національного опору.
Згідно з повідомленням, прифронтові цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях практично не обслуговують місцеве населення. У зв'язку з високою кількістю поранених серед російських військових, військові шпиталі не здатні задовольнити потреби загарбників.
Тому окупанти продовжують незаконну практику обмеження доступу місцевих жителів до медичної допомоги та переобладнання цивільних лікарень у військові шпиталі.
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