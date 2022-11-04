Лікарні Мелітополя переповнені російськими солдатами

09:12 04 листопада Київ, Україна

В окупованому Мелітополі закінчилося місце для поранених окупантів, тому їх звозять на промислові підприємства до адмінкорпусу.



Про це повідомляє пропагандистське видання.



Так, за повідомленнями місцевих жителів, кілька санітарних машин із пораненими було помічено біля прохідної моторного заводу у південній частині міста. А Генштаб ЗСУ уточнює, що до лікарень Мелітополя та Токмака звезли понад 100 "трисотих".



Крім того, є інформація, що окупанти вже відібрали ковидний шпиталь і там розміщують своїх поранених.



Госпіталь після капітального ремонту було здано в експлуатацію минулого року. Усі палати обладнані у ньому киснем. Реанімаційний блок обладнаний найсучаснішим обладнанням.



Також майже щодня КаМАзи з трупами везуть до міського моргу поряд із міськлікарнею №1. Вночі загиблих окупантів везуть у рефрижераторах. Далі їх перевантажують та везуть до Токмака. У Токмаку дислокується два крематорії.