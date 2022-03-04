Понад 50 окупантів знищено в Гостомелі за останні дві доби

19:57 04 березень Київ, Україна

У боях за Гостомель знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (г. Ульяновськ).

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



🔹З української сторони в боях взяли участь бійці спецназу ГУР МО, 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго та групи місцевого опору.

🔹Українські військові захопили численні трофеї. Серед них зброя, військова техніка, штабні та особисті документи.

🔹Захоплена у ворога придатна для використання зброя передана місцевим групам опору.

🔹 Слід зазначити, що у знищених окупантів не було при собі військових жетонів і жодних документів, що засвідчують особу, крім сертифікатів про вакцинацію та незаповнені медичні книги.

Місто Гостомель перебуває під контролем українських військ.

Нагадуємо, що Гостомель одне із стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться від початку російської агресії. Тут знаходиться аеродром, над яким окупанти прагнуть взяти контроль з метою висадки десанту та вантажів.

Слава Україні! 🇺🇦