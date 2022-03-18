ДБР виявило мільйонні махінації митників з класифікацією нафтопродуктів

12:03 17 червня Київ, Україна

Як повідомила сьогодні, 17 червня, пресслужба Офісу Генерального прокурора, митна служба Києва потрапила під підозру в мільйонних махінаціях. Державне бюро розслідувань (ДБР) виявило махінації з класифікацією нафтопродуктів на п'ять мільйонів гривень.

Відзначається, що восени минулого року чиновники проводили контроль правильності класифікації імпортних нафтопродуктів, представлених для митного оформлення. За даними слідства, ці товари необхідно було класифікувати за кодом, який передбачає нарахування акцизного податку, чого не було зроблено.

"У ході досудового розслідування зафіксовано 21 епізод протиправної діяльності, в результаті чого державний бюджет недоотримав акцизного податку та податку і ПДВ на загальну суму понад 5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура повідомила про підозру трьом головним державним інспекторам митного поста Столичний Київської митниці Держмитслужби за фактом зловживання службовим становищем (ст. 364 КК України).

Раніше повідомлялося, що на Київській митниці розкрили корупційну схему. Зловмисники збирали "податки до власної кишені" фактично з усіх груп товарів, які проходили через них.