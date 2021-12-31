Понад 500 будинків зруйновано внаслідок пожежі в американському штаті Колорадо

Внаслідок сильної лісової пожежі, спричиненої вітром, було зруйновано сотні будинків, поранено щонайменше 6 людей, евакуйовано десятки тисяч мешканців у двох містах штату Колорадо (США).
За словами шерифа округу Боулдера Джо Пелле, пожежа, що стрімко розповсюджується, була викликана іскрами від ліній електропередач і трансформаторів, знесених сильним вітром.
За словами шерифа округу Боулдера Джо Пелле, пожежа, що стрімко розповсюджується, була викликана іскрами від ліній електропередач і трансформаторів, знесених сильним вітром.
За інформацією шерифа, пожежа, що швидко розпростілася, охопила приблизно 650 га і знищили близько 580 будівель, включаючи житлові будинки. Високий стовп диму від пожежі було видно в Денвері, приблизно за 32 кілометри на південь.
За даними Національної метеорологічної служби, у штаті спостерігалися пориви вітру зі швидкістю до 110 миль (177 км) на годину
В окрузі оголошено надзвичайний стан. Влада дозволила мобілізацію Національної гвардії Колорадо та інших державних ресурсів у разі потреби.
В окрузі оголошено надзвичайний стан. Влада дозволила мобілізацію Національної гвардії Колорадо та інших державних ресурсів у разі потреби.
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