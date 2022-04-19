Понад 40 загиблих: в Бразилії вантажівка зіткнулася з автобусом

18:30 25 листопада Київ, Україна

Найбільша аварія року сталася в штаті Сан-Паулу на південному сході Бразилії, автобус, що перевозив понад 40 пасажирів, зіткнувся з вантажним автомобілем.

За попередніми даними, аварія сталася з вини водія вантажівки, яка вчинила лобове зіткнення з автобусом при спробі обгону по зустрічній смузі, в результаті ДТП загинули щонайменше 40 людей: 37 осіб померли на місці аварії і троє - по дорозі в лікарню.

Через дві години після аварії, коли на місці трагедії вже працювали бригади рятувальників, пожежників і швидкої допомоги, в створене скупчення автомобілів врізалася ще одна вантажівка, яка не змогла об'їхати пробку. За попередніми даними медиків, серед загиблих в другій аварії є поліціянти і журналісти.