Понад 200 населених пунктів Луганщини залишилися без електрики

Російські окупаційні війська залишили без електрики майже всю Луганську область. Пошкоджено десятки кілометрів високовольтних ліній.
Про це повідомив у вівторок, 19 квітня, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Він додав, що від загальної кількості відключених газорозподільних станцій у всій країні понад 60% припадає на Донецьку та Луганську області.
"Основна причина зупинки цих ГРС - пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об'єктів через активні бойові дії", - пояснив Гайдай.
"Основна причина зупинки цих ГРС - пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об'єктів через активні бойові дії", - пояснив Гайдай.
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