Понад 200 населених пунктів Луганщини залишилися без електрики

11:38 19 квітня Київ, Україна

Російські окупаційні війська залишили без електрики майже всю Луганську область. Пошкоджено десятки кілометрів високовольтних ліній.

Про це повідомив у вівторок, 19 квітня, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Ситуація критична - світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з'ясовується", - написав Гайдай.

Він додав, що від загальної кількості відключених газорозподільних станцій у всій країні понад 60% припадає на Донецьку та Луганську області.



"Основна причина зупинки цих ГРС - пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об'єктів через активні бойові дії", - пояснив Гайдай.