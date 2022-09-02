Понад 20 людей загинули через російську атаку залізничної станції Чаплине - Зеленський

07:43 25 серпня Київ, Україна

Внаслідок атаки російських військ по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині загинули щонайменше 22 особи.

Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення у середу, 24 серпня.

"Чаплине - наш біль сьогодні. На цю хвилину - 22 загиблих, з них п'ятеро згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції продовжуються", - сказав глава держави.

Зеленський заявив, що загарбники обов'язково дадуть відповідь за все, що вони наробили на українській землі.



Як уточнили в Офісі Президента, росіяни двічі атакували селище Чаплине - однією ракетою вдень та чотирма ввечері саме по станції.



Зокрема, один снаряд пошкодив господарські споруди залізниці, наступні три влучили у станцію. Через удар виникла пожежа у п'яти пасажирських вагонах.