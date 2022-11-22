Понад 200 працівників ЗАЕС зазнавали тортур з боку окупантів

16:34 21 листопада Київ, Україна

За час окупації Запорізької АЕС російські військові затримували і в багатьох випадках катували персонал атомної електростанції. Про це пише The Wall Street Journal.



За інформацією видання, окупанти затримали понад 200 працівників електростанції, деякі з них вважаються зниклими безвісти.



Спочатку затримували технічний та обслуговуючий персонал. Згодом почали переслідувати найвище керівництво. 30 вересня було затримано 46-річного генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова.

“У каптурі та наручниках Ігор Мурашов, генеральний директор найбільшої в Європі атомної станції, сидів на кам'яній підлозі підвальної в'язниці, звинувачений людьми в масках у зраді росії. Він чув, як викрадачі допитували його водія”, - пише WSJ.



Мурашову охоронці зі зброєю наказали стати в об'єктив відеокамери.