Понад 200 працівників ЗАЕС зазнавали тортур з боку окупантів

16:34 21 листопада Київ, Україна

За час окупації Запорізької АЕС російські військові затримували і в багатьох випадках катували персонал атомної електростанції. Про це пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, окупанти затримали понад 200 працівників електростанції, деякі з них вважаються зниклими безвісти.

Спочатку затримували технічний та обслуговуючий персонал. Згодом почали переслідувати найвище керівництво. 30 вересня було затримано 46-річного генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова.
 
“У каптурі та наручниках Ігор Мурашов, генеральний директор найбільшої в Європі атомної станції, сидів на кам'яній підлозі підвальної в'язниці, звинувачений людьми в масках у зраді росії. Він чув, як викрадачі допитували його водія”, - пише WSJ.

Мурашову охоронці зі зброєю наказали стати в об'єктив відеокамери.
 
"Те, що ти зараз скажеш, визначить твою долю", - цитує The Wall Street Journal гендиректора ЗАЕС.