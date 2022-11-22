Понад 200 працівників ЗАЕС зазнавали тортур з боку окупантів

За час окупації Запорізької АЕС російські військові затримували і в багатьох випадках катували персонал атомної електростанції. Про це пише The Wall Street Journal.
За інформацією видання, окупанти затримали понад 200 працівників електростанції, деякі з них вважаються зниклими безвісти.
Спочатку затримували технічний та обслуговуючий персонал. Згодом почали переслідувати найвище керівництво. 30 вересня було затримано 46-річного генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова.
За інформацією видання, окупанти затримали понад 200 працівників електростанції, деякі з них вважаються зниклими безвісти.
Спочатку затримували технічний та обслуговуючий персонал. Згодом почали переслідувати найвище керівництво. 30 вересня було затримано 46-річного генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова.
Мурашову охоронці зі зброєю наказали стати в об'єктив відеокамери.
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