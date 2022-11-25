Понад 15 тисяч людей зникли безвісти на війні в Україні

Директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Метью Холлідей заявив, що під час війни в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч людей.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова Холлідея.
За словами директора комісії, цифра 15 тисяч консервативна, якщо врахувати, що в одному лише Маріуполі, за оцінками української влади, загинули чи зникли безвісти 25 тисяч людей.
Він вважає, що процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій.
Холлідей заявив, що невідомо, скільки людей було насильно переміщено, чи утримуються під вартою в росії, розлучені зі своїми сім'ями чи померли та поховані в імпровізованих могилах.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова Холлідея.
За словами директора комісії, цифра 15 тисяч консервативна, якщо врахувати, що в одному лише Маріуполі, за оцінками української влади, загинули чи зникли безвісти 25 тисяч людей.
Він вважає, що процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій.
Холлідей заявив, що невідомо, скільки людей було насильно переміщено, чи утримуються під вартою в росії, розлучені зі своїми сім'ями чи померли та поховані в імпровізованих могилах.
Відомо, що Міжнародну комісію зі зниклих безвісти створено після балканських воєн 1990-х років, організація базується в Гаазі.
А у липні цього року комісія відкрила офіс у Києві, щоб допомогти Україні документувати та розшукувати зниклих безвісти.
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