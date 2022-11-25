Понад 15 тисяч людей зникли безвісти на війні в Україні

11:31 25 листопада Київ, Україна

Директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Метью Холлідей заявив, що під час війни в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч людей.



Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова Холлідея.



За словами директора комісії, цифра 15 тисяч консервативна, якщо врахувати, що в одному лише Маріуполі, за оцінками української влади, загинули чи зникли безвісти 25 тисяч людей.



Він вважає, що процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій.



Холлідей заявив, що невідомо, скільки людей було насильно переміщено, чи утримуються під вартою в росії, розлучені зі своїми сім'ями чи померли та поховані в імпровізованих могилах.

“Зараз головне – вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ідентифікацію якнайбільшої кількості осіб. Переважна більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами військових злочинів, тому винні мають бути притягнуті до відповідальності", – зазначив Холлідей.

Відомо, що Міжнародну комісію зі зниклих безвісти створено після балканських воєн 1990-х років, організація базується в Гаазі.



А у липні цього року комісія відкрила офіс у Києві, щоб допомогти Україні документувати та розшукувати зниклих безвісти.