Бойові дії флоту РФ спричинили масову загибель дельфінів у Чорному морі

10:16 14 травня Київ, Україна

Про те, що війна несе смерть та руйнування людям, відомо. Але страждають і гинуть усі жителі планети: птахи, тварини та риби. Як пише NBC News, забруднення Чорного моря внаслідок нападу Росії на Україну може мати довгострокові наслідки для екосистем у регіоні.. Вже зараз фахівці відзначають масову загибель у морі дельфінів та деяких видів риб.

"З лютого до турецького узбережжя викинуло понад 100 дельфінів", - зазначив Угур Озсандикчі, провідний дослідник морського життя Синопського університету.

За його припущеннями, основною причиною масової загибелі істот, що населяють море, ймовірно, є шумове забруднення від військових кораблів на півночі.

"Низькочастотні гідролокатори військових кораблів та підводних човнів безпосередньо заважають ехолокації дельфінів. Не вміючи орієнтуватися, дельфіни не можуть ідентифікувати видобуток і тому голодують. Вони також можуть заплутатися та запанікувати, випадково запливаючи на скелі чи на берег", - пояснив він.

На думку Озсандикчі, повне розслідування причин і масштабів нещодавньої загибелі дельфінів може тривати місяці чи роки, оскільки більшість берегової лінії недоступна для дослідників через війну.

Такий стан речей, зазначають фахівці, може створити кризу у біорізноманітності регіону.

"Шумове забруднення також впливає на багато популяцій риб, змушуючи їх далеко мігрувати. Це порушує місцеву екосистему, як і раптову загибель дельфінів, що знаходяться на вершині харчового ланцюга Чорного моря. Їхня смерть може загрожувати цілим субпопуляціям, і може пройти багато років, перш ніж їхня популяція оновиться", - попередив фахівець.

За даними Військово-морського інституту США (USNI), на початку вторгнення Росії в Україну в бухту окупованого Севастополя було переміщено два загони для бойових дельфінів.