Бойові дії флоту РФ спричинили масову загибель дельфінів у Чорному морі

Про те, що війна несе смерть та руйнування людям, відомо. Але страждають і гинуть усі жителі планети: птахи, тварини та риби. Як пише NBC News, забруднення Чорного моря внаслідок нападу Росії на Україну може мати довгострокові наслідки для екосистем у регіоні.. Вже зараз фахівці відзначають масову загибель у морі дельфінів та деяких видів риб.
За його припущеннями, основною причиною масової загибелі істот, що населяють море, ймовірно, є шумове забруднення від військових кораблів на півночі.
На думку Озсандикчі, повне розслідування причин і масштабів нещодавньої загибелі дельфінів може тривати місяці чи роки, оскільки більшість берегової лінії недоступна для дослідників через війну.
Такий стан речей, зазначають фахівці, може створити кризу у біорізноманітності регіону.
За даними Військово-морського інституту США (USNI), на початку вторгнення Росії в Україну в бухту окупованого Севастополя було переміщено два загони для бойових дельфінів.
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