Бойовику "ДНР" призначено 8 років в'язниці за спробу приєднатися до "Азова"

Завдяки доказовій базі, зібраній Службою безпеки України (СБУ), ще одного бойовика з терористичної організації "ДНР" було притягнуто до відповідальності.
До 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти українських збройних сил, але пізніше поїхав до Росії. Повернувшись до України, він сподівався приховати своє минуле, приєднавшись до підрозділу бригади спеціального призначення "Азов".
Проте військові контррозвідники СБУ своєчасно виявили зловмисника та затримали його під час спроби пройти відбір до "Азову".
Завдяки співпраці зі слідством суд засудив його до 8 років ув'язнення.
Згідно з розслідуванням, засуджений є жителем Донецької області, який приєднався до "народної міліції ДНР" під контролем Росії ще у 2015 році.
Він був призначений гранатометником в одному з підрозділів цієї псевдоорганізації та брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції (АТО) у Дебальцевому.
Крім того, зловмисник виконував вказівки своїх керівників щодо будівництва ворожих фортифікаційних споруд на тимчасово окупованій території.
Суд на підставі зібраних слідчими СБУ доказів визнав його винним за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України щодо участі в терористичній групі або терористичній організації.
Розслідування проводили співробітники СБУ під проводом Офісу Генерального прокурора.
До 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти українських збройних сил, але пізніше поїхав до Росії. Повернувшись до України, він сподівався приховати своє минуле, приєднавшись до підрозділу бригади спеціального призначення "Азов".
Проте військові контррозвідники СБУ своєчасно виявили зловмисника та затримали його під час спроби пройти відбір до "Азову".
Завдяки співпраці зі слідством суд засудив його до 8 років ув'язнення.
Згідно з розслідуванням, засуджений є жителем Донецької області, який приєднався до "народної міліції ДНР" під контролем Росії ще у 2015 році.
Він був призначений гранатометником в одному з підрозділів цієї псевдоорганізації та брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції (АТО) у Дебальцевому.
Крім того, зловмисник виконував вказівки своїх керівників щодо будівництва ворожих фортифікаційних споруд на тимчасово окупованій території.
Суд на підставі зібраних слідчими СБУ доказів визнав його винним за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України щодо участі в терористичній групі або терористичній організації.
Розслідування проводили співробітники СБУ під проводом Офісу Генерального прокурора.
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