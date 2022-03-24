Бойовики РФ обстріляли позиції ЗСУ, пошкоджений автомобіль наглядової групи

12:30 25 червня Київ, Україна

24 червня машина наглядової групи Української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) піддалася обстрілу з боку бойовиків РФ на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил.



Українська сторона СЦКК заявляє, що збройні формування РФ продовжують порушувати прийняті 27 липня 2020 року угоди про Додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

"Вранці 24 червня російські найманці вдалися до інтенсивного обстрілу позицій ЗС України із застосуванням забороненого озброєння. Близько 10:00 найманці скоїли обстріл позицій українських захисників поблизу Новотошківського з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї. В цілому були випущені 52 міни. Обстріл вівся з району населеного пункту Донецький, де останнім часом фіксувалися інженерні роботи з боку російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу осколками і кулями був пошкоджений автомобіль наглядової групи "Новотошківське" Української сторони СЦКК, що є черговим свідченням злочинів збройних формувань РФ. Ніхто з українських воїнів не постраждав.



Обстріл вівся саме під час проведення гуманітарних заходів персоналом Міжнародного комітету Червоного Хреста, які проходили дзеркально в зазначених районах. Українська сторона СЦКК спільно зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ забезпечувала надані гарантії безпеки. З початком обстрілу представники гуманітарної місії були змушені покинути небезпечний район.



Українська сторона СЦКК підкреслює, що незважаючи на заборону застосування мінометів калібру 82 мм, відповідно до п. 2 доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, російсько-окупаційні війська продовжують застосовувати заборонену зброю, яка несе пряму загрозу життю військовослужбовців Збройних сил України.



Розгорнута Українською стороною СЦКК мережа спостереження дозволяє забезпечити ефективний контроль, координацію режиму припинення вогню і швидке реагування на будь-які спроби порушень з боку збройних формувань РФ. Саме ефективний контроль ситуації, своєчасне виявлення порушень та інформування про них СММ ОБСЄ змушують російсько-окупаційні війська шукати шляхи протидії зазначеним заходам контролю, йдеться в повідомленні.